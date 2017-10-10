اليوم.. البرلمان يصوت على تعديلات هيئة الرقابة الإدارية

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يعقد مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، جلسة عامة اليوم الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، والذي تقدمت به الحكومة، وذلك بعدما وافق المجلس أمس خلال جلسته المسائية على مشروع القانون بصفة مبدئية.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة أمس، إن هناك رأيين حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات، وهناك رأى يقول بأن يتم الأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور.

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تشمل تعديلات مشروع القانون، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.

وتنص التعديلات على أن تشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.