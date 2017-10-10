سحر نصر تفتتح مركز «أوبر» للخدمة المتميزة بتكلفة 20 مليون دولار

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افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، مركز شركة "أوبر" الجديد في مصر للخدمة المتميزة بالقاهرة، إذ يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 20 مليون دولار.

وأشادت نصر بتوفير المركز لأكثر من 700 فرصة عمل مباشرة للمصريين، مؤكدة حرصها على توسيع نشاط الشركة ليشمل النقل الجماعي في المحافظات، فضلا عن مواصلة العمل على تطوير الشركة في مجال النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة.

وشددت على حرص الوزارة على أن يكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص لاستثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، منوهة بأن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا لشركة "أوبر" والشركات الأخرى العاملة في هذا المجال.

وذكرت أن الأهم أن الاستثمارات أصبحت تتضمن تدريبا فنيا، لافتة إلى أن جزءً من التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا يقدم لمشروعات الشباب.

ومن جانبها، قالت شركة "أوبر" إن مركز الخدمة المتميزة، أول مركز أعمال من نوعه في المنطقة، ومن ثم أكبر مركز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلي جانب كونه محورا رئيسيا لدعم العملاء في المنطقة، والمصدر الرئيسي لمعرفة آراء العملاء وقياس جودة الخدمة.

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وأضافت الشركة أن مركز الخدمة المتميزة، الاستثمار الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، والثالث لاثنين من الاستثمارات المماثلة في أوروبا، لافتة إلى أن "أوبر" استطاعت من خلال استثماراتها في الشرق الأوسط، خلال السنوات الثلاثة الماضية، تمكين الآلاف من زيادة دخولهم وتحسين المستوى المعيشي لعائلاتهم، وتوظيف 30% من إجمالي الفريق من المتخصصين الذي سيبدأون العمل في المركز.

وأكد بيير ديمتري، نائب رئيس "أوبر" والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التزام شركته نحو مصر من خلال استثمار ما يزيد عن 20 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى تصبح القاهرة مركزا لدعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن السوق المصري يعتبر من أسرع الأسواق نموا، والتي تعمل بها "أوبر" على مستوى العالم.

وتابع: "نحن واثقون من اختيار القاهرة مقرا لمركز الخدمة المتميزة، خاصة أنها بمثابة المفتاح الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للسائقين والركاب".

رافق وزيرة الاستثمار، خلال الجولة، توماس جولد برجر القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، عبد اللطيف واكد مدير عام "أوبر" في مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.