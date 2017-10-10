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بدء تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

بدء تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بـ"دار " بمدينة 6 أكتوبر

10:16 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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القاهرة – (مصراوي):

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأ بنك التعمير والإسكان بالمدينة إرسال الخطابات للحاجزين، لإنهاء إجراءات تسلم الوحدات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحفي الثلاثاء، إن على الفائزين بهذه الوحدات التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء إجراءات استلام الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان أن العمارات التي سيتم تسليمها بمدينة 6 أكتوبر، هى أرقام: (2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150).

وأضاف "مدبولي" تستعد الوزارة أيضاً لتسليم 9 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" بمدينة الشروق، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الإسكان، أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تسلم العمارات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وعقب تسلم العمارات يتم إرسال بياناتها لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات تسليمها للفائزين بها، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً في معدلات الانتهاء من تشطيب الوحدات، وتسليمها للفائزين، وسيتم التسليم في بقية المدن بوتيرة مرتفعة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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