تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، في عدة حملات مكبرة 1250 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 6 أحكام جناية، و529 جزئية، و143 مستأنف، و397 غرامات جزئية، و114 غرامات مستأنفة، و91 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 15500 جنيهًا كمخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.