ضبط 18 قطعة سلاح ناري غير مرخص في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت حملة أمنية بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، 18 رشاش وبندقية وفرد خرطوش ناري متنوع، بدون ترخيص، وألقت القبض على حائزيها من الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية متنوعة، و27 قضية تموين متنوعة.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة بالمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.