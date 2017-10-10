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سقوط طائرة روسية في سوريا ومقتل طاقمها

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مصراوي Masrawy

سقوط طائرة روسية في سوريا ومقتل طاقمها

10:23 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

سقوط طائرة روسية في سوريا ومقتل طاقمها

أرشيفية

موسكو / دمشق (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تعرض طائرة من طراز سو-24 لحادث لدى إقلاعها في سوريا ما أدى إلى مقتل طاقمها.

وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم، أن سبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة قد يكون عطلا تقنيا.

من جانبه، أفاد المرصد السروي لحقوق الإنسان اليوم بأن انفجارا عنيفا هز صباح اليوم منطقة حميميم بريف جبلة، والتي تتخذها القوات الروسية كقاعدة لها ولطائراتها الحربية والمروحية.

وقال المرصد إن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة روسية، بعد إقلاعها من مطار حميميم، ما تسبب في تحطمها واندلاع النيران فيها، وتصاعد أعمدة الدخان من مكان سقوطها في محيط مدرج المطار.

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