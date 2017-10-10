حصيلة غرق مركب الروهينجا ترتفع إلى 23 قتيلا

دكا – (أ ف ب):

أعلنت شرطة بنجلادش الثلاثاء، العثور على جثث تسعة مهاجرين بعد غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينجا الفارين من العنف في بورما، في مياه هائجة مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا.

وعثر على ثماني جثث على ضفاف نهر ناف الذي يشكل الحدود الطبيعية بين بنجلادش وبورما، وعلى جثة أخرى على بعد كيلومترات على جزيرة سانت مارتن.

وأكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال، بحسب ميان الدين قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية.

ولم يستطع تحديد عدد المفقودين، لكن ناجين ومسؤولين قالوا إن المركب كان يقل ما بين ستين ومئة شخصا. وحتى الآن أنقذ خفر السواحل البنجلادشي وحرس الحدود 15 شخصا، رغم أن السلطات قالت إن هناك احتمال ان يكون البعض قد سبحوا إلى بورما.

وأكثر من نصف مليون لاجئ وصلوا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس هربا من حملة عسكرية للجيش البورمي في أعقاب هجمات لمتمردين روهينجا على مراكز للشرطة.

وخفت وتيرة تدفقهم لكن في الأيام القليلة الماضية قال مسؤولون حكوميون إن عشرات الآلاف وصلوا، معظمهم من مناطق من ولاية راخين البورمية، بعيدة عن الحدود مع بنجلادش.

وكثيرون يعبرون نهر ناف في أضيق نقاطه، لكن أخرين يحاولون العبور بحرا، على مراكب صيد متداعية غير ملائمة للابحار في خليج البنغال. وقضى نحو 160 منهم غرقا.

ومن بين موجة المهاجرين الأخيرة طفلان في الثانية والثالثة من العمر، قضيا بسبب الجوع والإرهاق لدى وصولهما بنجلادش.

وقال المسؤول المحلي في قرية انجومنبارا الحدودية سلطان أحمد لوكالة فرانس برس "أبلغنا أهاليهما أنهما قضيا بسبب الجوع. مشيا لسبعة أيام ولم يأكلا شيئا".