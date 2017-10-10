مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بمنزل في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بالمنزل وملامسة يده أسلاكًا كهربية عارية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من زينهم أحمد محمد 34 عامًا، سائق ويقيم بناحية جزيرة محروس دائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجل شقيقه الطفل محمد علي أحمد، 11 عامًا، طالب، بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4815 إداري المركز لسنة 2017.