تصفيات المونديال| البرتغال لحسم التأهل أمام سويسرا ومهمة صعبة للأرجنتين

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تختتم اليوم التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وذلك بعد أن حجزت 7 منتخبات بطاقة العبور إلى المونديال وهي: إنجلترا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وصربيا وأيسلندا إلى جانب بولندا.

وستكون ضربة البداية اليوم من المجموعة الأولى والتي تتصدرها فرنسا برصيد 20 نقطة مقابل 19 نقطة للسويد في المركز الثاني و16 نقطة لهولندا في المركز الثالث.

وتستقبل فرنسا نظيرتها بيلاروسيا ويكفي الديوك تحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال من تلك المجموعة، بينما تستقبل هولندا نظيرتها السويد في مهمة صعبة للغاية للطواحين والذين يجب عليهم الفوز بنتيجة 7-0 للوصول إلى الملحق أو الغياب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي بعد الفشل في التأهل إلى يورو 2016.

وفي المجموعة الثانية تتصدر سويسرا بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة مقابل 24 نقطة لبطلة أوروبا البرتغال، وسيتواجه الفريقان اليوم على ملعب النور بلشبونة، حيث يكفي التعادل لسويسرا لتتأهل، بينما لا بديل عن الفوز للبرتغال من أجل الوصول إلى المونديال مباشرة وعدم الحاجة إلى خوض الملحق.

ومن جانبها تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية الجولة الأخيرة في التصفيات، حيث لم يتأهل حتى الآن سوى المنتخب البرازيلي فقط.

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وتستقبل أوروجواي نظيرتها بوليفيا في مباراة تبدو في المتناول لرفاق لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث يكفي التعادل لأوروجواي للوصول إلى المونديال.

بينما ترحل الأرجنتين لمواجهة الإكوادور وهي تخشى الغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ عام 1970، وتحتل الأرجنتين المركز السادس في المجموعة وستعني خسارتها اليوم عدم تأهلها رسميا إلى المونديال، بينما لا يضمن أيضًا الفوز وجودها في المونديال، لكن على أقل تقدير وصولها للملحق لمواجهة نيوزيلندا.

ومن جانبها تسقبل البرازيل نظيرتها تشيلي في واحدة من المباريات المرتقبة في الجولة الأخيرة، حيث باتت تشيلي بطلة كوبا أمريكا في آخر نسختين مهددة بالغياب عن المونديال، وتأمل تشيلي في تفادي الخسارة لضمان التأهل أو الوجود في الملحق على أقل تقدير.