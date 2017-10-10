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محاجر أسوان تترقب تحقيقات النيابة العامة في سرقة 4 ملايين جنيه

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محاجر أسوان تترقب تحقيقات النيابة العامة في سرقة 4 ملايين جنيه محاجر أسوان تترقب تحقيقات النيابة العامة في سرقة 4 ملايين جنيه

التحرير

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حالة من الترقب تسود محاجر أسوان، انتظارا لقرار النيابة العامة الذي تأخر لنحو شهر ونصف الشهر، في بلاغ الرقابة الإدارية رقم  6987 لسنه 2017، بالتنسيق مع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، والذي تضمن واقعة تزوير قام بها أحد موظفي إدارة المحاجر بمدينة إدفو، حيث ساعد إحدى شركات القطاع الخاص على سرقة نحو 4 ملايين جنيه حتى تاريخ البلاغ.

الكارثة أن الموظف المتهم والمضبوط بمعرفة الرقابة الإدارية، لا يزال يمارس مهام عمله ويضاعف سرقاته حيث قام بتشغيل المحجر الذي تم تزوير المستندات به، بالتعاون مع شركة "الشريف سابقا"، عن طريق إنشاء شركة جديدة تحمل نفس اسم الشركة صاحبة الترخيص الأصلي والمسدده عنها الرسوم القانونية بالإيصالات الحكومية، والتي تملك كسارة بالفعل بالمحجر.

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ينتظر العاملين بقطاع محاجر أسوان صدور قرار النيابة العامة، بإيقاف المحجر عن العمل لحين البدء في التحقيقات.

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التحرير

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