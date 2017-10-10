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استشارة الطبيب واجبة قبل تناول مكملات فيتامين "د"

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مصراوي Masrawy

استشارة الطبيب واجبة قبل تناول مكملات فيتامين "د"

10:00 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

استشارة الطبيب واجبة قبل تناول مكملات فيتامين "د"

(د ب أ) -

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إنه لا يجوز تناول مكملات فيتامين "د" إلا تحت إشراف الطبيب؛ نظرا لأن فيتامين "د" الزائد عن الحد قد يؤدي إلى تزايد الشعور بالعطش وزيادة الرغبة في التبول، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان أو الضعف.

وأضافت أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" بشكل طبيعي من خلال تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض واللحوم الحمراء والكبد ومنتجات الألبان. كما أن المشي في الأيام المشمسة خلال فصل الشتاء يساعد الجسم على تخزين فيتامين "د" في الكبد أو في الأنسجة الدهنية.

جدير بالذكر أن نقص فيتامين "د" يؤدي إلى هشاشة وضمور العظام.

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مصراوي Masrawy

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