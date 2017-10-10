الاختناق وارتفاع درجة الحرارة.. مخاطر تسببها الوسادة لطفلك

كتبت - فاطمة خالد:

تعتقد الأمهات أن الوسادة التي تضعها تحت رأس الطفل تزيد من راحته وتساعده على أن يغط في نوم طويل هاديء، دون أن تعلم أن الوسادة يمكن أن يجلب عليه المخاطر.

فإليك 5 أخطار تسببها الوسادة لطفلك، وفق موقع "فوكس نيوز":

1- ارتفاع درجة الحرارة

قد تعيق الوسادة حركة رأس طفلك، خاصة إذا كانت "طرية"، فهذا الأمر قد يمنعه تحريك رأسه، بالإضافة إلى أن ضغط الرأس يعيق تدفق الهواء أثناء الحركة مما قد يسبب الاختناق.

2- الاختناق

لأن بعض الوسائد والأغطية مصنوعة من مواد غير قطنية، مما قد تسبب ارتفاع درجة حرارة طفلك، خاصة إذا كانت نومه لفترات طويلة.

3- إلتواء الرقبة

إذا نام طفلك بنفس الوضعية على الوسادة لساعات طويلة، قد يتسبب ذلك في التواء رأسه، لذا يجب عليك أن تكفي عن وضع طفلك على الوسادة، قبل بلوغه عامين.

4- تسطح الرأس

متلازمة تسطيح الرأس هي أن تظهر أحدى جوانب الرأس بشكل مسطح، وهي ملازمة قد تصيب رأس طفلك بسبب نومه على الوسادة على نفس الوضعية دائمًا، خاصة قبل بلوغه عامين.

5 - حوادث الوقوع

الوسادة التي تضعيها تحت رأس طفلك، خاصة إذا كانت "لينة"، قد تجعل طفلك ينزلق أثناء الحركة، مما يسبب له الوقوع والتعرض للخطر.