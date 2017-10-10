أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الاختناق وارتفاع درجة الحرارة.. مخاطر تسببها الوسادة لطفلك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاختناق وارتفاع درجة الحرارة.. مخاطر تسببها الوسادة لطفلك

10:00 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الاختناق وارتفاع درجة الحرارة.. مخاطر تسببها الوسادة لطفلك

الاختناق وارتفاع درجة الحرارة.. مخاطر تسببها الو

 كتبت - فاطمة خالد:

تعتقد الأمهات أن الوسادة التي تضعها تحت رأس الطفل تزيد من راحته وتساعده على أن يغط في نوم طويل هاديء، دون أن تعلم أن الوسادة يمكن أن يجلب عليه المخاطر.

فإليك 5 أخطار تسببها الوسادة لطفلك، وفق موقع "فوكس نيوز":

1- ارتفاع درجة الحرارة
قد تعيق الوسادة حركة رأس طفلك، خاصة إذا كانت "طرية"، فهذا الأمر قد يمنعه تحريك رأسه، بالإضافة إلى أن ضغط الرأس يعيق تدفق الهواء أثناء الحركة مما قد يسبب الاختناق.

2- الاختناق
لأن بعض الوسائد والأغطية مصنوعة من مواد غير قطنية، مما قد تسبب ارتفاع درجة حرارة طفلك، خاصة إذا كانت نومه لفترات طويلة.

3- إلتواء الرقبة
إذا نام طفلك بنفس الوضعية على الوسادة لساعات طويلة، قد يتسبب ذلك في التواء رأسه، لذا يجب عليك أن تكفي عن وضع طفلك على الوسادة، قبل بلوغه عامين.

4- تسطح الرأس
متلازمة تسطيح الرأس هي أن تظهر أحدى جوانب الرأس بشكل مسطح، وهي ملازمة قد تصيب رأس طفلك بسبب نومه على الوسادة على نفس الوضعية دائمًا، خاصة قبل بلوغه عامين.

5 - الوقوع
الوسادة التي تضعيها تحت رأس طفلك، خاصة إذا كانت "لينة"، قد تجعل طفلك ينزلق أثناء الحركة، مما يسبب له الوقوع والتعرض للخطر.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذه الطريقة تحمي رضيعك من الموت المفاجئ

    هو وهي

  • تغطية رأس الرضيع صحية أم لا !

    هو وهي

إعلان

0aa4e1173f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير