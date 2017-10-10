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القهوة تحافظ على صحة الإنسان.. والسبب

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مصراوي Masrawy

القهوة تحافظ على صحة الإنسان.. والسبب

09:38 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القهوة تحافظ على صحة الإنسان.. والسبب

القهوة تحافظ على صحة الإنسان.. والسبب

 كتب - مصراوي:

تتباين الآراء حول فوائد وأضرار القهوة، إلا دراسة حديثة حسمت الجدل الدائر في هذا الصدد بعد أن أكدت التأثير الإيجابي للقهوة على زيادة متوسط عمر من يعتاد احتساءها بصفة يومية.

وبحسب موقع "Indy100 " البريطاني، أجرى باحثون من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دراسة أتت نتائجها بكل ما كان يتمناه عشاق القهوة.

وأجريت الدراسة على 20 ألف من شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، اعتادوا جميعًا احتساء 4 أكواب قهوة يوميًا على الأقل، وتم تجميع معلومات عنهم فيما يتعلق بنمط حياتهم.

وأوضح الموقع أن متوسط أعمار من أجريت عليهم الدراسة كان 37 عامًا، وفي غضون 10 سنوات توفى منهم 337 شخصًا من أصل 20 ألفًا، واتضح أن الفائدة القصوى من القهوة تظهر في حدود عمر الـ45، وأن كوبين من القهوة يوميًا يقللان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 22% مقارنة بمن لا يحتسون القهوة مطلقًا.

يذكر أن تضاربت آراء ودراسات سابقة حول مدى أضرار وفوائد القهوة، حيث قالت البعض منها، إن من فوائدها التقليل من الإصابة بمرض النقرس عند الرجال الذين تخطوا 40 عام كما أنها تساعد فى وقاية الأنسان من الإصابة بمرض السكري، ومادة الكافيين تساعد فى تسكين الألم، أما عندما يفرط الإنسان في القهوة فأن هذا يقوم بتقليل تدفق الدم للقلب وأيضاً يتغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر وللحامل كثرة القهوة تتسبب فى الإجهاض.

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مصراوي Masrawy

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