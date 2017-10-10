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آيكان الفائزة بنوبل السلام تطالب ترامب بعدم نقض الاتفاق مع إيران

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مصراوي Masrawy

آيكان الفائزة بنوبل السلام تطالب بعدم نقض الاتفاق مع إيران

09:54 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

آيكان الفائزة بنوبل السلام تطالب ترامب بعدم نقض الاتفاق مع إيران

مديرة منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة الن

نيويورك – (أ ف ب):

دعت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة نوبل للسلام 2017، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي من أجل "تجنب أي نزاع جديد".

وقالت بياتريس فين مديرة آيكان خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "ندعو الأمريكية إلى الاستمرار في المصادقة على أن هذا الاتفاق يحترم وعلى الاستمرار فيه شريكا من أجل تجنب أي نزاع جديد أو توتر".

وردا على المعلومات الصحفية بشأن عزم الرئيس الأمريكي على الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى مع إيران في عهد سلفه باراك أوباما قالت فين "هذا فعلا ليس ما يحتاج إليه العالم الآن".

وأضافت "إذا حصل هذا الأمر فمن الممكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية كثيرة. لسنا نرى أي دليل على أن إيران لا تحترم هذا الاتفاق. لا بل أن العالم أجمع، الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل بقية أطراف (الاتفاق) يواصلون القول إن إيران تنفذه".

وترامب الذي وصف من على منبر الأمم المتحدة الاتفاق مع إيران بأنه "معيب" بالنسبة للولايات المتحدة، أكد مساء الخميس من جديد أن طهران تنتهك "روحه"؟

وبحسب مسؤولين عدة تواصلت معهم فرانس برس، فإن ترامب يعتزم "في الأيام المقبلة" إبلاغ الكونجرس بأن إيران لا تحترم الاتفاق النووي.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب هذا الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

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