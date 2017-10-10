وصول شحنة مفرقعات أمريكية لاستخدامها في التنقيب عن البترول

كتب - طه عبيد:

قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بفرض إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 20 طرد مفرقعات قادمة من الولايات المتحدة، لصالح إحدى شركات التنقيب عن البترول لاستخدامها فى عمليات البحث والتنقيب .

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء، بأن الشحنة وصلت على الطائرة الألمانية من الولايات المتحدة عن طريق فرانكفورت، وتزن 118 كجم من المفرقعات لصالح الشركة العالمية.

وتولى فريق فنى من خبراء المفرقعات فحصها وتفريغها من الطائرة ونقلها وسط حراسة إلى مخازن الشركة في مرسى مطروح، لإعدادها للاستخدام في البحث والتنقيب واستخراج البترول بعدة مواقع تتولى الشركة العالمية العمل فيها .