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ضبط ترامادول داخل أحذية راكب بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط ترامادول داخل أحذية راكب بمطار القاهرة

09:51 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ضبط ترامادول داخل أحذية راكب بمطار القاهرة

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصري حاول تهريب 210 قرصا من الترامادول المخدر لدى إنهاء إجراءات وصوله من فرنسا.

صرحت مصادر جمركية بالمطار اثناء إجراءات تفتيش الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه محمود عبد الرازق النجار مأمور الجمرك في الراكب "ف.س أ" مصري الجنسية، قادما من فرنسا ترانزيت إيطاليا، وبالعرض علي ماجد موسى، ومحمود عبدالباقي مديري إدارة الحركة والمشرفين علي صالة الوصول، أمرا بفحص حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف محمد عفيفي، وتم تأييد الاشتباه، وعثر علي 21 شريطا من الترامادول المخدر بإجمالي 210 قرصا مخبأة داخل أحذية ووسط طيات الملابس.

وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي جوازين سفر خاصين بأشخاص آخرين، وبهما تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبي، واختام سفر يشتبه استغلالهم في تسفير أشخاص آخرين.

أمر أحمد عبدالله دراز مدير الجمرك، بتحرير محضر للراكب بعد العرض علي سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتسليم الراكب والمضبوطات لنيابة النزهة لمباشرة التحقيقات .

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