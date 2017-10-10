حركة المرور: كثافات مرورية بكوبري عباس والملك الصالح والكورنيش

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة على بعض محاور وطرق القاهرة والجيزة، وبعض مناطق تجمعات المدارس والمصالح الحكومية.

وفِي القاهرة تعطل اتوبيس امام مستشفى الامراض العقلية بشارع صلاح سالم تسببت في حدوث كثافات من منزل الفردوس حتى هيئة الاستثمار.

وظهرت وكثافات متحركة بكوبري 15 مايو وكوبري عباس للقادمين من الجيزة بسبب تباطؤ حركة السيارات وتوجه الموظفين لاماكن عملهم.

وشهد شارع الكورنيش من معهد الاورام وحتى وكوبري الملك الصالح نتيجة اعمال الرصف المتواجدة هناك.

وظهرت تكدسات بالطريق الدائري نزلة بنها واتجاه السلام للقادم من المرج وكذلك طريق صفط اللبن.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية اعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وطرق الهرم وشارع السودان والنيل.

وشهد طريق الدائري كثافات مرتفعة عند منزل بنها والمتجه الى منزل مؤسسة الزكاة والسلام من المرج وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير مرتفعة.

وانتشرت الخدمات الأمنية بمحاور القاهرة الكبرى والجيزة، ودفعت الإدارة العامة للمرور وادارتي مرور القاهرة والجيزة بالأوناش لرفع الأعطال والخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.