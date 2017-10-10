رئيس وفد فتح: أول جلسات الحوار مع حماس تركز على تمكين الحكومة في غزة

رام الله (د ب أ)

قال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد إن أولى جلسات الحوار مع حركة حماس ستبدأ ظهر اليوم الثلاثاء في القاهرة برعاية السلطات المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي مناقشة مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة.

واعتبر أن "قضية المعابر قد حسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعا على الأرض، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري".

وقال إن "حركة حماس تتولى فعليا التحكم في المعابر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها، وهذه المسألة متفق عليها، وهي جزء من عمل الحكومة، ويجب أن يتم حل ذلك بشكل سريع خلال أسبوع أو أسبوعين".

ونوه إلى أنه "سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكلٍ عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، وبعدها ستبدأ الفصائل خلال الاجتماع القادم بخطوات عملية، من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وسيتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل عام، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير".

يذكر أن وفدي فتح وحماس وصلا الليلة الماضية إلى القاهرة لبدء حوارات المصالحة برعاية مصرية.