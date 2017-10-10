قوات عراقية تطلق عملية عسكرية لتعقب داعش شرق ديالى
قوات عراقية تطلق عملية عسكرية لتعقب داعش شرق ديالى
09:21 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
عمليات دجلة بالعراق
بغداد (د ب أ)
أعلنت قيادة عمليات دجلة بالعراق اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش شرق ديالى.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد عمليات دجلة بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوي القول إن "قوات أمنية من الشرطة والجيش والحشد الشعبي، بإسناد من قبل طيران الجيش، انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش في حوض الندا (45 كلم شرق بعقوبة) من عدة محاور".
وأضاف العزاوي أن "العملية ستشمل مناطق واسعة من حوض الندا وتجري وفق معلومات استخبارية دقيقة".
ولفت إلى أن "العملية تأتي في إطار استراتيجية القيادة في إنهاء أي نشاط لخلايا داعش ضمن حدود المسؤولية الأمنية بهدف تعزيز الاستقرار والأمان".
وتنفذ "عمليات دجلة" سلسلة من العمليات العسكرية واسعة النطاق في مناطق متفرقة من ديالى، وأسفرت عن إنهاء وجود تنظيم داعش في عدد من المناطق.
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