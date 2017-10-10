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عامل يزور بطاقة رقم قومي ويستولي على رصيد دفتر توفير بسوهاج

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مصراوي Masrawy

عامل يزور بطاقة رقم قومي ويستولي على رصيد دفتر توفير بسوهاج

09:29 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

عامل يزور بطاقة رقم قومي ويستولي على رصيد دفتر توفير بسوهاج

البريد المصرى

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع قسم مباحث البريد بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، غموض اكتشاف عامل عدم وجود رصيد بدفتر التوفير الخاص بـه بمكتب بريد عرابة أبو الدهب رغم تواجده خارج البلاد.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم مباحث البريد بأسيوط، ببلاغ من "رمضان حسن محمدين" 48 عامًا، عامل، يقيم عرابة أبو الدهب دائرة مركز سوهاج، باكتشافه عدم وجود رصيد بدفتر التوفير الخاص بـه بمكتب بريد عرابة أبو الدهب، وأنه كان متواجدًا خارج البلاد خلال الفترة من 6/12/2016 حتى 1/7/2017.

وتبين أنه تم سحب الرصيد الموجود بالدفتر بثلاثة عمليات سحب، من مكتب بريد سوهاج الرئيسي كالتالي مبلغ 50 ألف جنيه بتاريخ 12/2/2017، ومبلغ 45 ألف جنيه بتاريخ 21/2/2017، ومبلغ 10 آلاف جنيه بتاريخ 4/4/2017، كما تبين أن القائم بالسحب هو ذات الشخص المبلغ فـي حين أنه كان متواجدًا خارج البلاد خلال تلك الفترة.

وتبين من صور البطاقات المرفقة بإيصالات السحب، شخص تعرف عليه المبلغ ويدعى "محمد. م. أ" 49 عامًا، عامل والذي تربطه علاقة صداقة بنجله حيث قام بمغافلته والاستيلاء على دفتر التوفير الخاص بوالده، أثناء سفره خارج البلاد، وقام بتزوير بطاقة رقم قومي باسم الشاكي ووضع عليها صورته وسحب تلك المبالغ.

 

والمتهم محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6536 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2017 "سرقة".

وحُرر عن ذلك المحضر برقم 3755 إداري المركز لسنة 2017.

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