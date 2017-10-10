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وزير الرياضة يجيب: هل تتحمل ميزانية الدولة مكافأة «السيسي» للمنتخب؟

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وزير الرياضة يجيب: هل تتحمل ميزانية الدولة مكافأة «السيسي» للمنتخب؟ وزير الرياضة يجيب: هل تتحمل ميزانية الدولة مكافأة «السيسي» للمنتخب؟

التحرير

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أغلقت وزارة الشباب والرياضة باب الجدل المفتوح حول إعلان الرئيس عبد الفتاح ، صرف مكأة مليون ونصف المليون جنيه، لكل لاعب بالمنتخب الوطني، عقب التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب 28 عامًا، نافية تحمل الرئاسة أي تكاليف.

وشدد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، على عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي تكاليف تخص المكافآت غير التي تحدد للبطولات الإفريقية والعالمية، موضحًا: "من حق الوزير أن يمنح مكافآت خارج اللائحة، لكن منتخب لا يحصل على أموالًا من الدولة".

وأشار عبد العزيز، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد"، صباح اليوم، إلى أن اتحاد الكرة لديه رعاة، والحقوق وصلت لما يزيد عن 400 مليون جنيه، وأن هناك رجال أعمال يمنحون اللاعبين أموال "هما أحرار، وده بيحصل دايمًا، ومش هنمنع الخير عن حد". 

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وأكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "أون سبورت"، عدم صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن مصدر المكافآت "رعاة ورجال الأعمال والمستثمرين المحبين لمنتخب مصر"، متسائلًا: ""هل تتخيل أن السيسي سيدفع هذا الأمر من ميزانية الدولة؟".

وأوضح أبو ريدة، أن خزينة اتحاد الكرة تنتظر 12 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقسمة كالتالي: "2 مليون دولار للإعداد، و10 مليون دولار للمباريات التلاث بالدور الأول".

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