مقتل شخص فى هجوم انتحارى على مستشفى بالصومال

قال مسئول بالشرطة الصومالية، إن انتحارياً فجر سيارة محملة بالمتفجرات أمام مستشفى تركى فى العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل والانتحارى، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف محمد عبدى، اليوم السبت، أن الانتحارى قاد سيارة محملة بالمتفجرات وفجرها أمام مستشفى الشفاء.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن الشكوك تدور حول متمردى حركة الشباب الذين ينفذون هجمات منذ قيام قوات الاتحاد الأفريقى بطردهم من العاصمة فى أغسطس 2011.

وتهدد حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، العمال الأتراك ووكالات المساعدات فى الصومال وتتهمهم بنشر العلمانية فى البلاد.