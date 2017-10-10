مصرع سيدة تحت عجلات قطار في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء، تحت عجلات قطار أثناء استقلاله من محطة سكة حديد طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إخطارا من مستشفى طهطا العام بوصول فايزة عبد الرحيم علي، 57 عاما، ربة منزل وتقيم بندر طهطا، جثة هامدة.

بسؤال نجلها أحمد عبد الستار علي، قرر أنه أثناء محاولة والدته استقلال القطار رقم 157 " الأقصر – الإسكندرية " عقب تحركه من رصيف محطة سكك حديد طهطا انزلقت قدمها وسقطت أسفله، ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2349 إداري المركز لسنة 2017.