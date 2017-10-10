مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب والديهما، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين علة الطريق الزراعي بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بوجود مصادمة بناحية أولاد يحيي دائرة المركز، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 18785 ملاكي المنيا قيادة رمضان شحاته زناتي 42 عاماً عامل

ويقيم المنيا اصطدمت به السيارة رقم س ب 3892 " وفر قائدها هاربا، نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.

نتج عن الحادث وفاة كل من الطفلة فرحة رمضان شحاته، 6 سنوات، وشقيقتها الطفلة ميرنا، 6 شهور، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى، وزوجته فايزة أحمد عبد الوهاب، بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر عن ذلك المحضر رقم 12629 جنح المركز لسنة 2017.