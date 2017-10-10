أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حادث تصادم بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حادث تصادم بسوهاج

09:04 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حادث تصادم بسوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب والديهما، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين علة الطريق الزراعي بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بوجود مصادمة بناحية أولاد يحيي دائرة المركز، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 18785 ملاكي المنيا قيادة رمضان شحاته زناتي 42 عاماً عامل

ويقيم المنيا اصطدمت به السيارة رقم س ب 3892 " وفر قائدها هاربا، نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.

نتج عن الحادث وفاة كل من الطفلة فرحة رمضان شحاته، 6 سنوات، وشقيقتها الطفلة ميرنا، 6 شهور، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى، وزوجته فايزة أحمد عبد الوهاب، بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر عن ذلك المحضر رقم 12629 جنح المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

    أخبار

  • إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق "المحلة – كفر

    أخبار

إعلان

8fea202fbb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ