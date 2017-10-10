مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

لقي عامل مصرعه أثناء عمله بمصنع صفيح بالفيوم، صباح اليوم الثلاثاء.

كان اللواء خالد شلبى كدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بوفاة رمضان إبراهيم رمضان، 35 سنة، عامل مقيم بقرية حرفوش.

تبين من تحريات رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن العامل كان يقوم باللحام بمصنع الصفيح الذى يعمل به بقرية العزب، وفوجئ بكابل مكشوف وأثناء محاولته تغطيته صعقه التيارالكهربائي، ما تسبب فى وفاته فى الحال.

تم نقل جثة العامل لمستشفى الفيوم وأخطرت نيابة مركز بالفيوم التي تتولى التحقيق.