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القاهرة تستضيف جولة محادثات جديدة بين فتح وحماس

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مصراوي Masrawy

القاهرة تستضيف جولة محادثات جديدة بين فتح وحماس

09:06 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القاهرة تستضيف جولة محادثات جديدة بين فتح وحماس

أرشيفية

كتب – سامي مجدي:

تستضيف القاهرة الثلاثاء مباحثات بين حركتي فتح وحماس في إطار جهود لإنهاء الانقسام بين الحركتين وتحقيق المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية.

ووصل وفد حركة فتح إلى القاهرة قبل ساعات. يضم الوفد مسؤول ملف المصالحة الوطنية في الحركة عزام الأحمد، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعدداً آخر من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

كما أن وفد حركة فتح دخل إلى عبر معبر رفح الحدودي.

وقال عضو وفد حماس خليل الحية في تصريحات صحفية إن حماس ستناقش مع فتح قيام حكومة الوفاق الفلسطينية بواجباتها كاملة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله قد أنهت زيارتها لقطاع غزة الخميس الماضي، بعد تسلمها الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع رسميا.

جاءت الزيارة بعد إعلان حركة حماس حل لجنتها الإدارية التي شكلتها قبل عدة أشهر لإدارة شؤون المؤسسات في قطاع غزة في إطار جهود مصرية لرآب الصدع الفلسطيني.

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