إلغاء ثلث الرحلات الجوية في المطارات الفرنسية بسبب إضراب موظفي القطاع العام

باريس - (د ب أ)

تقرر إلغاء حوالي ثلث عدد الرحلات الجوية التي تنطلق من المطارات الرئيسية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بسبب الإضراب المقرر ليوم واحد لموظفي القطاع العام، احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق الحكومي.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفرنسية اليوم إنها طالبت شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في المطارات الرئيسية مثل "شارل ديجول" و"أورلي" و"نيس" و"مارسيليا" بنسبة 30% اليوم.

من ناحيتها ذكرت شركة الطيران الفرنسية "أير فرانس" إنها ستسير كل رحلاتها طويلة المدى المقررة من مطاري "شارل ديجول" و"أورلي"، في حين ستسير حوالي 75% فقط من رحلاتها قصيرة ومتوسطة المدى.

وذكرت شركة الطيران منخفض التكاليف "إيزي جيت" أنها تتوقع تأخير وإلغاء عدد من رحلاتها، وأنها ستبلغ العملاء بالإلغاءات والتأخيرات مباشرة.

من ناحيتها ذكرت نقابة معلمي المرحلة الابتدائية في فرنسا أن حوالي نصف معلمي المدارس في فرنسا سيشاركون في الإضراب المقرر اليوم.

كانت قرارات الحكومة بتحميل موظفي الدولة راتب اليوم الأول من أي إجازة مرضية يحصلون عليها وتقليص المزايا الاجتماعية للموظفين قد أثارت غضب النقابات العمالية في فرنسا.

كما تشعر النقابات بالقلق من تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء انتخابات الرئاسة بخفض عدد العاملين في الحكومة بمقدار 120 ألف موظف.

وقد أعلنت كل النقابات الرئيسية لموظفي الدولة والعاملين في القطاع العام دعمها لإضراب اليوم، على خلاف الحال في الإضراب الذي كانت نقابة "اتحاد عمال فرنسا" قد دعت إليه الشهر الماضي احتجاجا على تعديلات قوانين العمل الفرنسية.