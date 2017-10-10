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ضبط 1600 قرص مخدر مع راكب قادم من قطر

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مصراوي Masrawy

ضبط 1600 قرص مخدر مع راكب قادم من قطر

08:36 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ضبط 1600 قرص مخدر مع راكب قادم من قطر

غير معروف

كتب - طه عبيد

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصري حاول تهريب 1600 قرص من الترامادول المخدر لدى وصوله من قطر، محاولا إخفاها لتضليل رجال الجمارك.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إجراءات وصول ركاب الطائرة الكويتية القادمة من الكويت، اشتبه أمير أحمد مطر، مأمور الجمرك، في الراكب "م،م.م" مصري الجنسية، قادما من دولة قطر ترانزيت الكويت، وبالعرض على ماجد موسى مدير إدارة الحركة والمشرف على صالة الوصول، قرر تمرير حقائبه على جهاز الكشف بألاشعة، وتم تأييد الاشتباه، ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر على 160 شريط ترامادول مخدر بإجمالي 1600 قرص.

أمر مدير الجمرك، بتحرير محضر للراكب بعد العرض مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتسليم الراكب لنيابة النزهة لمباشرة التحقيقات.

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