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تمارين تقوية العضلات مهمة في الكِبر أيضا

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مصراوي Masrawy

تمارين تقوية العضلات مهمة في الكِبر أيضا

08:30 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تمارين تقوية العضلات مهمة في الكِبر أيضا

تمارين رياضية

(د ب أ) -

قالت الجمعية الألمانية للأطراف الاصطناعية إن الشخص، الذي لا يواظب على ممارسة الرياضة، يفقد نحو 40% من كتلته العضلية حتى سن السبعين.

ولتجنب هذا الخطر، توصي الجمعية بالبدء في ممارسة تمارين تقوية العضلات حتى سن 50 عاما على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن الكتلة العضلية المناسبة تعمل على تسريع الشفاء والاستشفاء إلى حد كبير بعد الاحتجاز في المستشفى لفترة طويلة أو بعد الخضوع لجراحة مفصل الورك مثلا.

وعلى العكس من ذلك، يؤثر تراجع الكتلة العضلية بالسلب على الدورة الدموية وعملية الأيض.

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مصراوي Masrawy

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