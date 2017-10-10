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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحَا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 21 28

وسط الدلتا 20 28

الإسكندرية 21 26 

بلطيم 21 27

مرسى مطروح 19 26

السلوم 17 26

سيوة 16 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 18 28

رفح 18 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 28

رأس سدر 21 29

نخل 15 26

نويبع 22 29

طابا 18 27

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سانت كاترين 15 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 30

مرسى علم 23 30

الفيوم 19 28

بنى سويف 19 28 

المنيا 21 28

أسيوط 20 28

سوهاج 20 29

قنا 21 32

الأقصر 22 32

أسوان 24 33

أبوسمبل 24 32

الوادى الجديد 22 30

شلاتين 25 32

أبو رماد 25 32

رأس حدربة 25 31

حلايب 26 31

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