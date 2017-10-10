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بوليفيا تحيي الذكرى الخمسين لرحيل تشي جيفارا

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مصراوي Masrawy

بوليفيا تحيي الذكرى الخمسين لرحيل تشي جيفارا

07:53 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بوليفيا تحيي الذكرى الخمسين لرحيل تشي جيفارا

لاباز - (د ب أ)

أحيا الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس، يوم الإثنين، الذكرى الخمسين لرحيل تشي جيفارا، الزعيم الثوري المولود في الأرجنتين والذي اعتقل وأُعدم في بوليفيا.

وقال موراليس أمام حشد من حوالي 25 ألف شخص في فاليجراند، المدينة التي عرض فيها جثمان جيفارا بعد إعدامه في 9 أكتوبر 1967 "نحن متحدون في الحرب ضد الإمبريالية والاستعمار والرأسمالية".

ولد جيفارا عام 1928 وكان أحد المقربين من الزعيم الكوبي فيدل كاسترو وكان يقود الثوريين البوليفيين عندما اعتقل على أيدي جنود مدعومين من الولايات المتحدة.

وأعدم الزعيم الثوري بناء على أوامر من الرئيس آنذاك رينيه بارينتوس. ودفن جثمانه في مقبرة جماعية مع ثوار آخرين، لكن تم استخراج جثمانه في وقت لاحق وأعيد دفنه في كوبا.

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