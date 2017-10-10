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بالصور.. فنان كوري يحول أكواب القهوة إلى لوحات ثلاثية الأبعاد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. فنان كوري يحول أكواب القهوة إلى لوحات ثلاثية الأبعاد

07:50 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بختك من اسمك

الألبوم التالى

بختك من اسمك".. أكلات وعروض مجانية لكل "محمد صلاح" في "

 كتب - فاطمة خالد:

الجدران، الأرضيات، الأكواب، المكاتب وغيرها أشياء يستغلها الرسامون، ليطلقوا العنان لموهبتهم، ويثبتوا أن الإبتكار ليس له حدود.

كذلك فعل الفنان الكوري "سو كيم"، فقد استخدم أكواب قهوة الشهيرة "ستارباكس"،وفق موقع "بورد باندا"، ليصنع منها لوحات بعضها ثلاثية الأبعاد للرسومات الخيالية والسريالية والمواقف اليومية.

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