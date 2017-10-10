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السماح بدخول رئيسي اتحاد الكرة بالكاميرون وتوجو دون تأشيرات مسبقة

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مصراوي Masrawy

السماح بدخول رئيسي اتحاد الكرة بالكاميرون وتوجو دون تأشيرات مسبقة

07:37 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

السماح بدخول رئيسي اتحاد الكرة بالكاميرون وتوجو دون تأشيرات مسبقة

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بدخول ديودون هابي رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني، والبوني كازوندي رئيس اتحاد كرة القدم التوجولي، إلى البلاد دون تأشيرات دخول مسبقة، للمشاركة فى اجتماع رؤساء اتحادات كرة القدم الإفريقية، لبحث ترتيبات إقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، تبين وجود كل من ديودون هابي رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني، والبوني كازوندي رئيس اتحاد كرة القدم التوجولي، بجوازات سفر رسمية بدون تأشيرات دخول مسبقة، وبالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات والتأشيرات الدبلوماسية، سمح بدخولها دون الحصول على تأشيرات مسبقة كما تقضي تعليمات مبدأ المعاملة، وذلك للعلاقات المتميزة مع الدول الإفريقية وأهمية مشاركتهما في إنجاح الاجتماع المقرر عقده بالقاهرة.

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مصراوي Masrawy

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