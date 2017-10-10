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باسم مرسي يعتذر لكوبر على الهواء: كنت واثق من قدراتك على تحقيق الحلم

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باسم مرسي يعتذر لكوبر على الهواء: كنت واثق من قدراتك على تحقيق الحلم باسم مرسي يعتذر لكوبر على الهواء: كنت واثق من قدراتك على تحقيق الحلم

التحرير

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كتب-كريم قماح

حرص باسم مرسي مهاجم نادي ، على تقديم التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الوطنى، واللاعبين، والاعتذار للأرجنتي هيكتور، على الهواء.

وقال مرسي، خلال تصريحاته على قناة "أون سبورت": "أعتذر لهيكتور المدير الفني للمنتخب الوطنى، وأتقدم بخالص التهنئة على المجهود الرائع، الذى تكلل بالصعود للمونديال وتحقيق حلم المصرييين بعد 28 عاما.

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وأضاف مهاجم الزمالك: "أعلم جيدا قدرات كوبر واللاعبين، وكنت واثق من تحقيق حلم العبور للمونديال، وكنت دائم التواصل مع زملائي في ".

وخرج باسم مرسي من حسابات كوبر المدير الفني للمنتخب الوطنى، خلال الفترة الماضية، وتعقدت الأمور بعدما أكد مهاجم الفريق الأبيض في تصريحات تليفزيونية أثناء مشاركة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، إنه لا يتابع مباريات المنتخب، قبل أن يعاود الاعتذار ويؤكده أنه لم يقصد. 

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التحرير

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