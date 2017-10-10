طالب يقتل شرطيا أمريكيا بجامعة في ولاية تكساس

واشنطن - (د ب أ)

قتل شرطي بالرصاص على يد طالب، 19 عاما، في جامعة بمدينة لوبوك بولاية تكساس الأمريكية، صباح الثلاثاء، ما تسبب في إغلاق الحرم الجامعي مؤقتا، حسبما أفاد تقرير إعلامي محلي.

وقع الحادث بعدما فتشت الشرطة غرفة الطالب وعثرت بها على مخدرات، في الجامعة الواقعة على بعد 550 كيلومترا غربي دالاس، حسبما أفاد متحدث باسم جامعة "تكساس تك".

وبعد أن أعاد الضباط الطالب إلى مركز شرطة الحرم الجامعي، ورد أن الطالب سحب بندقية وأطلق النار على الشرطي في الرأس.

ثم هرب المشتبه به سيرا على الأقدام، ما أدى إلى إغلاق الجامعة، ولكن تم القبض عليه في وقت لاحق.

ورفعت الجامعة في وقت لاحق هذا الإغلاق، لكنها قالت إنه يجب على الطلاب تجنب الجزء الشمالي من الحرم الجامعي.