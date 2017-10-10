أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

طالب يقتل شرطيا أمريكيا بجامعة في ولاية تكساس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طالب يقتل شرطيا أمريكيا بجامعة في ولاية تكساس

06:44 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

طالب يقتل شرطيا أمريكيا بجامعة في ولاية تكساس

واشنطن - (د ب أ)

قتل شرطي بالرصاص على يد طالب، 19 عاما، في جامعة بمدينة لوبوك بولاية تكساس الأمريكية، صباح الثلاثاء، ما تسبب في إغلاق الحرم الجامعي مؤقتا، حسبما أفاد تقرير إعلامي محلي.

وقع الحادث بعدما فتشت الشرطة غرفة الطالب وعثرت بها على مخدرات، في الجامعة الواقعة على بعد 550 كيلومترا غربي دالاس، حسبما أفاد متحدث باسم جامعة "تكساس تك".

وبعد أن أعاد الضباط الطالب إلى مركز شرطة الحرم الجامعي، ورد أن الطالب سحب بندقية وأطلق النار على الشرطي في الرأس.

ثم هرب المشتبه به سيرا على الأقدام، ما أدى إلى إغلاق الجامعة، ولكن تم القبض عليه في وقت لاحق.

ورفعت الجامعة في وقت لاحق هذا الإغلاق، لكنها قالت إنه يجب على الطلاب تجنب الجزء الشمالي من الحرم الجامعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص

    أخبار

  • وفاة الرئيس الأسبق للسلفادور "كالديرون" عن عمر ناهز 69 عاما

    أخبار

  • الرؤساء الأمريكيون السابقون يشاركون في حفل خيري دعما لضحايا الأعاصير

    أخبار

  • مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس على يد فلسطيني

    أخبار

إعلان

f0eb379ce9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ