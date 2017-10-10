لميس الحديدي عن «مكافأة المليون ونصف للمنتخب»: «يستحقوا أكتر» (فيديو)

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دافعت الإعلامية لميس الحديدي، عن ما تردد حول تقدير مكافأة لكل لاعب شارك في تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، قدرها مليون ونصف جنيهًا، مشيرةً إلى أن الفيفا تمنح المنتخب المتأهل أموالًا تُقدر بـ200 مليون جنيه.

وأضافت لميس، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»: «حتى لو المكافأة اللي هتُصرف من الموازنة العامة، فأنا مش شايفة مشكلة، لو سألنا المصريين قبل الماتش ندي كل لاعب 3 مليون جنيه ونصعد، كنا هنوافق كلنا ونقول ياخدوا أكتر من كده بكتير».

وتابعت: «أرجوكم ده عُرف في العالم، وهما بيبذلوا مجهود عشان الوطنية وحب البلد، لكن ده جزء والعمل الاحترافي جزء آخر، هؤلاء لاعبون محترفون، الناس دي لازم تاخد فلوس، لازم يُقيم على مجهودهم، مليون ونص جنيه مش رقم كبير مقارنة بالدول الأخرى، وده مالوش علاقة بدولة غنية ودولة فقيرة».

وواصلت لميس: «المنتخب يستحق مكافآت أكتر من كده بكتير، قيمة الفرحة أعلى من كل الفلوس، وقيمة وجود مصر في كأس العالم كسُمعة واسم وكتطوير للرياضة كبيرة للغاية، لازم ندي للاعيبة زي ما بيدونا، خليكوا كُرماء، خلينا شعب كريم، ونشعر بالفرحة للآخرين».

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