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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 بالأسواق

 

سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 فى مصر الآن، فقد استقرت أسعار الحديد والأسمنت الآن خلال تعاملاتهم داخل سوق البناء بعد حالة من التراجع الملحوظ التي شهدتها الأسواق يوم أمس، حيث شهد داخل سوق البناء تراجع كبير على الرغم من أن سعره مازال مرتفع إلى حد كبير مقارنة بما ورد فى نفس الفترة في الأعوام السابقة واتخذ نفس مساره سعر الأسمنت حيث انخفضت أغلب شركات الاسمنت داخل سوق البناء بالأمس وخاصة الاسمنت البورتلاندي منها، لتأتي اليوم وتستقر كافة الأسعار بوجه عام على كافة الشركات المنتجة.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الثلاثاء :

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه
أسمنت النصر النصر 735 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 750 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 750 جنيه

المصدر : مصر 365

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