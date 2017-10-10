سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 بالأسواق

سمر العشري

سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 فى مصر الآن، فقد استقرت أسعار الحديد والأسمنت الآن خلال تعاملاتهم داخل سوق البناء بعد حالة من التراجع الملحوظ التي شهدتها الأسواق يوم أمس، حيث شهد سعر الحديد داخل سوق البناء تراجع كبير على الرغم من أن سعره مازال مرتفع إلى حد كبير مقارنة بما ورد فى نفس الفترة في الأعوام السابقة واتخذ نفس مساره سعر الأسمنت حيث انخفضت أسعار أغلب شركات الاسمنت داخل سوق البناء بالأمس وخاصة الاسمنت البورتلاندي منها، لتأتي اليوم وتستقر كافة الأسعار بوجه عام على كافة الشركات المنتجة.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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