سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/10/2017 فى مصر الآن، فقد استقرت أسعار الحديد والأسمنت الآن خلال تعاملاتهم داخل سوق البناء بعد حالة من التراجع الملحوظ التي شهدتها الأسواق يوم أمس، حيث شهد سعر الحديد داخل سوق البناء تراجع كبير على الرغم من أن سعره مازال مرتفع إلى حد كبير مقارنة بما ورد فى نفس الفترة في الأعوام السابقة واتخذ نفس مساره سعر الأسمنت حيث انخفضت أسعار أغلب شركات الاسمنت داخل سوق البناء بالأمس وخاصة الاسمنت البورتلاندي منها، لتأتي اليوم وتستقر كافة الأسعار بوجه عام على كافة الشركات المنتجة.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|788 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|735 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|815 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|730 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|745 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|735 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|750 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|735 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|750 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads