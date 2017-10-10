سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، سعر الدولار اليوم فِي البنوك و السوق السوداء، حيث صعد المؤشر الخاص بالدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
17.68
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بنك القاهرة
17.60
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك مصر
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.5800
|17.6800
|بنك الاسكندرية
|17.5800
|17.6800
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5974
|17.6974
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.5900
|17.6900
|بنك التعمير والإسكان
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.5800
|17.6800
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7000
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6000
|17.7000
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6000
|17.7000
المصدر : مصر 365
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