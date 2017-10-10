سقوط هارب من حكم غيابي مؤبد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قبضت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على عنصر خطر، هارب من حكم جنائى مؤبد، صدر ضده غيابيًا، وذلك فى حملة أمنية موسعة، بنطاق دائرة قسم شرطة البرلس، لضبط قضايا تنفيذ الأجكام.

أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط المدعو "ط.م.إ"، 29 عامًا، سائق، ويقيم بقرية الوهابية، دائرة مركز شرطة البرلس، وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية رقم 3519 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 691 كلي كفر الشيخ، "مخدرات وسلاح"، بجلسة 13/ 9/ 2017.

كما تبين من ملفه الأمني، أنه عنصر خطر، وسبق اتهامه في قضيتي قتل، ومخدرات، آخرهما القضية رقم 3519 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة سيدي سالم "مخدرات".