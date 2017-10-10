أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سقوط هارب من حكم غيابي مؤبد بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط هارب من حكم غيابي مؤبد بكفر الشيخ

04:57 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

سقوط هارب من حكم غيابي مؤبد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قبضت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على عنصر خطر، هارب من حكم جنائى مؤبد، صدر ضده غيابيًا، وذلك فى حملة أمنية موسعة، بنطاق دائرة قسم شرطة البرلس، لضبط قضايا تنفيذ الأجكام.

أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط المدعو "ط.م.إ"، 29 عامًا، سائق، ويقيم بقرية الوهابية، دائرة مركز شرطة البرلس، وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية رقم 3519 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 691 كلي كفر الشيخ، "مخدرات وسلاح"، بجلسة 13/ 9/ 2017.

كما تبين من ملفه الأمني، أنه عنصر خطر، وسبق اتهامه في قضيتي قتل، ومخدرات، آخرهما القضية رقم 3519 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة سيدي سالم "مخدرات".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تشكيل لجنة لفحص واقعة احتراق وجه طفلة بجلسة بخار "غلاية شاي" بكفر

    أخبار

  • "مش قلت لكم هنصعد".. أول تصريح من والدة "تريزيجيه" بعد التأهل للمونديال

    أخبار

  • بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بالصعود لكأس العالم

    أخبار

  • القبض على عاطل هارب من 35 حكما غيابيا في القليوبية

    أخبار

إعلان

d74c0ce4e6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ