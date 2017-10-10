«أحلامهم أوامر».. «الباكي» و«الراقص» في المباراة التاريخية: عاوين نشتغل

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كشف الشاب محمود، الراقص بقدم واحدة عقب تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزهما محمد صلاح، وكذلك حسني نصر حسين، المشجع الباكي في مدرجات المباراة عقب هدف التعادل، أحلامهما على الهواء.

وقال محمود "الراقص"، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc": "عاوز وظيفة محترمة تحترم إعاقتي، أنا دلوقتي بجري وبتنطط وبتعفرت، بس أنا محتاج وظيفة تكون مستقبلي، ونفسي أحضر ماتشات الأهلي كلها"، فيما وعده البلدوزر مجدي عبد الغني، عوض مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال حواره في نفس البرنامج، بإحضاره كافة مباريات الفريق الأحمر، خلال الفترات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر عبر حسني "الباكي"، عن أحلامه، قائلًا: "أنا عاوز شغل، أنا شغال ببيع سبح وبصنعها بس عند الناس، نفسي أكون في وظيفة كويسة"، وعلى الفور سارعت مؤسسة "مصر الخير" في الاستجابة لمناشدة البرنامج، وتوفير ورشة خاصة له لتصنيع السبح، كما وعده البلدوزر بمساعدته في التسويق لمنتجاته.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكريم الشاب الراقص بقدم واحدة، خلال احتفاله بتأهل الفراعنة للمونديال، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، والتي نشرت صورة محمود وعلقت عليها: "هذه الصورة وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتمادها كتجسيد بأن كرة القدم هي أداة للأمل والإرادة"، مضيقة: "الصورة لمشجع مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتمالك نفسه من فرحة وصول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم، وتحديدا في الوقت الحاسم من مباراة مصر والكونغو التي أقيمت أمس باستاد برج العرب، عندما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني معلنا فوز مصر وتأهلها".

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وتبرع رجل أعمال مصري، برحلة عمرة لـ"المشجع الباكي"، في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن وعد من رجل أعمال خليجي بتأمين حضور حسني، لمونديال روسيا، وتشجيع منتخب الفراعنة في كل مبارياته، مع تأمين كامل مستلزمات المشجع من لحظة وصوله إلى روسيا إلى لحظة عودته إلى مصر.

وتأتي مشاركة الفراعنة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخ كرة القدم المصرية، بعد المشاركة ببطولتي كأس العالم 1934 و1990، وكلتاهما أقيمتا في إيطاليا.