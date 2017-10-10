أديب باكيا: شهداؤنا مصنوعون من «نور ونار».. يعيش الجيش المصري

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دخل الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، في نوبة بكاء على الهواء، بعد سماعه كلمة السيدة منار أحمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد منسي، واصفًا إياها بالمرأة الشجاعة القوية، مستكملًا: «لازم نشيلها هي واللي زيّها على راسنا من فوق».

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن الضابط المصري مثقف ومُلهم وقائد وقدوة ومربي فاضل، مستكملًا: «زوجة الشهيد قالت إن البيت مكنش فيه فلوس، وإنها كانت محتاجة، لأن أغلب مرتبه كان بيروح صدقة».

وأضاف أديب، باكيًا: «دفعلناله كام إحنا عشان يُستشهد ويسيب ست زي دي في شبابها؟ حياته ماكانتش غالية عليه ووهبها لمصر، شهدائنا مصنوعين من نور ونار، نار تاكل أعداء البلد ونور ينور لنا الطريق».

وقرأ للشهيد «الفاتحة»، داعيًا مشاهديه لمشاركته في ذلك، والدعاء له، متابعًا: «يعيش الظابط المصري.. يعيش الجيش المصري».

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وألقت منار محمد سليم، زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين.

وشهد السيسي، الاثنين، فعاليات الندوة التثقيقية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.