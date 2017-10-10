مبادرة شبابية برسم جرافيتي لصاحب شفرة حرب أكتوبر في أسوان (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أطلق عدد من الشباب الأسوانى مبادرة لتكريم صاحب شفرة حرب أكتوبر المقاتل المتقاعد الحاج أحمد إدريس على، ابن النوبة.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى إدريس اليوم الاثنين بمنحه وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات للوطن وقت حرب أكتوبر 1973، إذ أنه صاحب شفرة الحرب من خلال استخدام اللغة النوبية.

وتبنى عدد من الشباب رسم جدارية جرافيتى تحمل صورة للبطل المقاتل بمنطقة حى أطلس في مدينة أسوان.

شاهد أيضا

قال عادل حمدى، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة نحمى تراثنا" صاحبة المبادرة، إن المؤسسة تبنت حاليا رسم عدد من الجداريات الجرافيتي والتى تحمل صور لرموز المجتمع الأسوانى ممن أثروا الحياة المجتمعية والحاصلين على جوائز وتكريمات من الدولة.

وأضاف أن الجداريات تشمل رسوما لكل من الأديب العملاق عباس محمود العقاد، والجراح المصرى العالمى مجدي يعقوب، إلى جانب المقاتل النوبى أحمد إدريس.

وأشار حمدى إلى أن المبادرة التى تبنتها المؤسسة تهدف إلى رد الجميل والوفاء لكل من أسهموا وقدموا خدمة للوطن وإنجازات ستظل يذكرها التاريخ، فضلا عن تعريف الشباب برموز مجتمعه وقدوته الوطنية تخليدا لهم.