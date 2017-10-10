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مرشحة مصر لليونسكو: لدي أمل في الفوز.. والانتخابات لها شق سياسي

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مرشحة مصر لليونسكو: لدي أمل في الفوز.. والانتخابات لها شق سياسي مرشحة مصر لليونسكو: لدي أمل في الفوز.. والانتخابات لها شق سياسي

التحرير

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قالت مشيرة خطاب، مرشحة لمنصب مدير عام اليونسكو، مساء الاثنين، إن حصولها على 11 صوتًا في الجولة الأولى من انتخابات مدير عام منظمة اليونسكو، أمر متوقع لأنها كانت ضمن أقوى 3 مرشحين، موضحةً أن الانتخابات لها أكثر من شق، منها السياسي وشق يتعلق بكفاءة المرشح.

أضافت خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر شاشة «سي بي سي»، أنه سيتم إعادة التصويت بين جميع المرشحين، لتشهد في النهاية الجولة الرابعة التنافس بين أكثر مرشحين اثنين في الأصوات وهذا سيتم يوم الجمعة المقبلة، موضحةً أن هناك جولة يوميًا حتى هذا الموعد.

تابعت: «بعض الدول في إفريقيا لم تُعط صوتها لمصر، ولدي أمل في الفوز بالمنصب ولو لم يكن هناك أملًا لما خضت المنافسة، وهناك 4 جولات والجولة الأولى ليست هي الأساس.. كما أن نتيجة الجولة الحالية تدفعنا للتفكير فيما نحتاج إليه خلال جولة الإعادة والتحركات السياسية المطلوبة».

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وحصلت المرشحة المصرية على منصب مدير عام اليونسكو مشيرة خطاب، على المركز الثالث في انتخابات المجلس التنفيذي بـ 11 صوتا، بينما حصل المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري على 19 صوتا، وحصلت الفرنسية أودريه أزولاي على 13 صوتا، ومرشح لبنان على 6 أصوات، وكيان تانج من الصين على 5 أصوات.

وتخوض المرشحة المصرية مشيرة خطاب، انتخابات الجولة الثانية للمجلس التنفيذي حسب التربيطات الانتخابية داخل المنظمة.

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التحرير

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