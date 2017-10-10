زوجة الشهيد المنسي: ابني فرح بلقاء الرئيس (فيديو)

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قالت منار أحمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد منسي، اليوم الإثنين، إنها كانت تتمنى بكلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن تُعطي زوجها حقه.

أضافت سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنها فوجئت بخطاب «منسي» لعدوه بعد وفاته، ولم تكن تعلم به، مضيفةً أنها حصلت على محاضرات في الجيش في الثبات الانفعالي، والتحدث أمام الجميع.

وذكرت أن زوجها كان يُصّر على أن يتقدم الجنود خلال عمليات مداهمة العناصر والمجموعات الإرهابية، وأن الشهيد كان مخلصًا لله ومحبًا لوطنه.

تابعت: «نجلي فرحان جدًا بلقاء الرئيس السيسي، وقالي إن الرئيس دعاله وقاله ربنا يحميك وطبطب عليه، فرحت وحمدت ربنا لما عرفت إن الكلمة أثرت في الناس».

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وألقت منار محمد سليم، زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ 26 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين.

وشهد السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات الندوة التثقيقية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.