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طلب إحاطة للحكومة بشأن آثار قرار استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية

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طلب إحاطة للحكومة بشأن آثار قرار استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية طلب إحاطة للحكومة بشأن آثار قرار استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية

التحرير

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تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة والتموين، بشأن ضرورة علاج الآثار المترتبة  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية «حبوب القمح- الذرة- المستخدمة في صناعة الأعلاف- بزور فول الصويا».

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وأوضح ملك في طلبه، أن هذا القرار ألقى بعض اختصاصات الحجز الزراعي التي نص عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 "المدرجة تحت الباب السادس الفصل الثالث الحجز الزراعي"، التي تنظم أعماله وصلاحياته فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة وفقًا للقانون.

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التحرير

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