صاحب «شفرة أكتوبر»: قعدت 40 سنة كاتم للسر (فيديو)

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قال الرقيب الحاج أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، إنه لم يتمالك نفسه من البكاء عندما منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية.

أضاف إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» عبر فضائية «تِن»، مساء الإثنين، «منتظر التكريم من بدري لكن محدش سأل فيّا، كنت وكأن حاجة ضاعت مني ولاقيتها، أنا فرحت جدًا بالتكريم لأن حقي رجعلي»، متابعًا: «أنا قولت للرئيس أنا قعدت 40 سنة كاتم السر، وراح قالي أنا هكافئك».

ومنح الرئيس السيسي، الرقيب محمد أحمد إدريس، بطل طريقة التغلب على أعمال التنصت اللاسلكي أثناء حرب أكتوبر عن طريق اللغة النوبية، وسام النجمة العسكرية لما قدمه من أجل الوطن.

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وشهد السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات الندوة التثقيقية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.