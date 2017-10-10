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مفاجأة.. جد «محمد صلاح» سبقه إلى روسيا (فيديو)

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مفاجأة.. جد «محمد صلاح» سبقه إلى روسيا (فيديو) مفاجأة.. جد «محمد صلاح» سبقه إلى روسيا (فيديو)

التحرير

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قال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، التي نشأ فيها محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن فرحة تأهل لكأس العالم 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، كانت عارمة، لافتًا إلى أنه شاهد اللقاء من الاستاد، بعد دعوة تلقاها من «صلاح».

أضاف شتيه، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «الشباب عندنا لفوا البلد كلها، وكنا بنوزع حلويات ومشروبات، صلاح هو المثال اللي أي أب يتمنى أن يكون ابنه على شاكلته، صلاح هو أكثر الناس تواضعًا ودينًا وأخلاقًا وعطاءً، صلاح في العيد اللي فات لفّ على بيوت البلد كلها يعيّد عليهم».

تابع: «صلاح عارف البلد بيت بيت، ويكفينا إن متعته إن بيجي يقضي إجازته في البلد، مع إنه عنده فلل في مناطق أفضل، وكل سنة بيتواجد في البلد في رمضان، مش أقل من 1500 شاب كل يوم بيقفوا قدام بيته، إحنا مبسوطين بابننا جدًا».

أوضح أنه في عام 1810، وُلد محمد عيّاد، جد الكبير لـ«صلاح»، بالقرية، وكان أول معلم للغة العربية يتم إرساله لروسيا عام 1840، لكن لم يتم تسليط الأضواء عليه، مشيرًا إلى أن السفارة الروسية أحيّت ذكرى «عياد» مؤخرًا في قريته، وفي نفس الوقت يكون «صلاح» سببًا لوصول المنتخب لروسيا، وكأن قرية نجريج هي سبب وصول المصريين لموسكو.

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واصل: «الجد محمد عياد سافر لروسيا وعمل إنجاز، وبعد 200 سنة جاء الحفيد محمد صلاح ليصل بمصر لروسيا 2018».

وتأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.

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التحرير

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