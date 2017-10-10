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نائب: شغب الملاعب انتهي.. ولا خوف من عودة الجماهير

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نائب: شغب الملاعب انتهي.. ولا خوف من عودة الجماهير نائب: شغب الملاعب انتهي.. ولا خوف من عودة الجماهير

التحرير

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هنأ النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الشعب المصري على الوصول إلى نهائيات بعد غياب 28 عامًا، مشيداَ بالمظهر الإيجابي والسلمي المشرف للجماهير المصرية.

وطالب رئيس اتحاد الكورة ووزير الداخلية بسرعة عودة الجماهير للملاعب، خاصة وأن مشهد الجماهير في مدرجات برج العرب أوضح أن أحداث الشغب كانت تنظمها جماعات بعينها وصفها بـ«الإرهابية» بهدف تعكير السلم العام وافتعال الأزمات وإثارة الفتن بين جموع الشعب المصري بشكل عام وجماهير كرة القدم بشكل خاص.

وأشار إلى أن السبب في اختفاء ظاهرة الشغب في الملاعب هو اختفاء الجماعات من الساحة السياسية والرياضية في ، مما يؤكد بلاشك من عدم التخوف من حدوت أي تداعيات أمنية حال عودة الجماهير مرة أخرى وذلك بسبب السلوك الحضاري المشرف الذي ظهر لنا في مدرجات المشجعين باستاد برج العرب-علي حد قوله.

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