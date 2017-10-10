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رسميًا.. أيسلندا وصربيا يقطعان تذكرة المشاركة في كأس العالم

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رسميًا.. أيسلندا وصربيا يقطعان تذكرة المشاركة في كأس العالم رسميًا.. أيسلندا وصربيا يقطعان تذكرة المشاركة في كأس العالم

التحرير

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تمكن منتخب أيسلندا، من الصعود إلى المونديال بعد الفوز على نظيره كوسوفو، بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في .

تقدم سيجوردسون في الدقيقة 40، وعزز يوهان بيرج جوموندسون في الدقيقة 67 من اللقاء، ليضمن لمنتخب بلاده التأهل للمونديال للمرة الأولي في التاريخ بعد تصدرها المجموعة التاسعة.

كما فاز الصربى على جورجيا، بهدف دون مقابل، لتضمن صدارة المجموعة الرابعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيها، وأحرز هدف صربيا الوحيد نيمانيا جودلج في الدقيقة 74 من اللقاء.

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بتلك النتائج صعد المنتخبان للمونديال رسميًا، حيث أن متصدر المجموعة يصعد رسميًا للمونديال في حين يلعب أصحاب المركز لثاني مُلحق من مُباراتين، وهو ما انطبق على أيرلندا وكرواتيا.

وتنطلق مباريات الذهاب من الملحق الأوروبي، أحد أيام 9 و11 نوفمبر، على أن تكون مباريات الإياب يومي 12و14 من الشهر ذاته.

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التحرير

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