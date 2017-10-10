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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص

03:58 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص

لوس أنجليس - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن أكثر من 12 حريق غابات في شمالي كاليفورنيا إلى 10 أشخاص على الأقل، بعد أن ذكر مسؤولون مساء الإثنين أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة سونوما.

وقال مكتب قائد شرطة المنطقة عبر تويتر "يؤكد مكتب قائد الشرطة سبع وفيات ذات صلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. تعازينا لأصدقائهم وأسرهم".

ولقي شخصان آخران حتفهما في حريق أطلق عليه "أطلس فاير" في مقاطعة نابا، حسبما أكدت هيئة الإطفاء في كاليفورنيا (كاليفاير) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كما تم تأكيد وفاة شخص في مقاطعة ميندوسينو.

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