ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 10 أشخاص
03:58 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
لوس أنجليس - (د ب أ)
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن أكثر من 12 حريق غابات في شمالي كاليفورنيا إلى 10 أشخاص على الأقل، بعد أن ذكر مسؤولون مساء الإثنين أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة سونوما.
وقال مكتب قائد شرطة المنطقة عبر تويتر "يؤكد مكتب قائد الشرطة سبع وفيات ذات صلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. تعازينا لأصدقائهم وأسرهم".
ولقي شخصان آخران حتفهما في حريق أطلق عليه "أطلس فاير" في مقاطعة نابا، حسبما أكدت هيئة الإطفاء في كاليفورنيا (كاليفاير) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كما تم تأكيد وفاة شخص في مقاطعة ميندوسينو.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق
-
حاكم كاليفورنيا يعارض سياسات ترامب ويجعل ولايته "ملاذ" المهاجرين
-
مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس على يد فلسطيني
-
مقتل أوكراني طعنا أثناء مشادة مع كازاخستاني في نزل للاجئين بألمانيا
إعلان
إعلان